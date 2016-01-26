رئيس الأركان اليمني: راية النصر باتت في الأفق

أكد رئيس الأركان اليمني اللواء محمد علي المقدشي أن راية النصر تلوح في الأفق، وأن تحرير الوطن من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بات وشيكاً والتوجه صوب صنعاء مسألة وقت.

وشدد المقدشي أثناء تفقده اللواء 26 مشاة في المنطقة العسكرية الثالثة، على أهمية الجاهزية القتالية والإعداد النفسي والمعنوي للمقاتلين لبدء معركة تحرير مديرية حريب في مأرب وبيحان وعين في شبوة.

وأشاد بالأدوار البطولية التي يقدمها أبطال الجيش الوطني وأبناء المقاومة الشعبية والتضحيات الجسام في مواقع الشرف والبطولة.

وأشاد أيضا بالدعم والإسناد الذي تقدمه قوات التحالف العربي للجيش الوطني والشرعية الدستورية في سبيل تحرير الوطن من المليشيات الانقلابية.