اليمن.. مقتل قيادات حوثية بغارات للتحالف بصنعاء وصعدة

أكدت مصادر لقناة "العربية" مقتل عدد من كبار قيادات الحوثيين بينهم أفراد من أسرة زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي في غارات على مستودعات أسلحة في صنعاء وعلى مواقع أخرى في ضحيان بصعدة خلال الأيام الأخيرة.

وميدانياً تتواصل الاشتباكات على أطراف تعز في وقت تكتمل فيه التحضيرات لمعركة استعادة المحافظة من مليشيات الحوثي والمخلوع.

وكانت غارات التحالف العربي على ضحيان بصعدة قتلت الأسبوع الماضي قيادات منها محمد حميد بدر الدين الحوثي، ابن شقيق زعيم المليشيات، وعبدالله حسين الحوثي ابن المؤسس، والقيادييْن في مكتب الحوثي علي حمود العزي وأبو طه العجري، إضافة لأحمد عبدالسلام العجري وهاشم الضحياني.

وفي التطورات الميدانية، قتل ثلاثة وعشرون عنصراً من مليشيات الحوثي خلال اشتباكات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز، وقال مصدر في المقاومة إن الاشتباكات دارت في جبهة المسراخ، فيما صد رجال الجيش والمقاومة هجوماً لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح على مواقع المقاومة في جبهة الدحي وجولة المرور والبعرارة والحصب وتمكنوا من تدمير مدرعة عسكرية وتكبيد المليشيا خسائر فادحة.

تأتي المواجهات في ظل استعدادات عسكرية كبيرة تجري لخوض معركة استعادة تعز، وفق ما نقلته قيادات في الجيش الوطني والمقاومة، ومحافظ تعز الذي أكد أن التحضيرات للعملية العسكرية باتت في مراحلها النهائية.