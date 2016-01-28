بحاح: نتوقع هجمات مسعورة لإفشال خطة تأمين عدن

أكد نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء، خالد بحاح، أن الخطط الأمنية المحكمة ستدفع من وصفهم بالأطراف الآثمة للقيام بهجمات مسعورة بهدف إرباك المشهد، وهو ما يتطلب المزيد من اليقظة والتكاتف.

وشدد بحاح، خلال ترؤسه اجتماعاً لمناقشة الخطة الأمنية في عدن بحضور محافظها ومدير الأمن وقادة القوات السعودية والإماراتية والبحرينية والسودانية، على مواصلة العمل لضم رجال المقاومة الشعبية في الجيش والأمن.

كما أشاد بالدعم الذي تقدمه دول التحالف، وفي مقدمتها السعودية والإمارات.

من جانبهم، أكد قادة القوات المشاركة في التحالف عن مساندتهم لضبط الأمن والقضاء على الخلايا النائمة والمتطرفين.