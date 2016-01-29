اليمن.. الدراجات النارية "ممنوعة" في حضرموت لشهر كامل

أقر محافظ حضرموت اليمنية اللواء الركن أحمد بن بريك، الجمعة، منع التجول بالدراجات النارية في شوارع مدن المحافظة لمدة شهر كامل.

ويأتي القرار كخطوة احترازية عقب اغتيالات طالت قيادات في المؤسسة الأمنية والعسكرية، نفذ أغلبها مسلحون مرتبطون بتنظيم "القاعدة"، مستخدمين دراجات نارية، الأمر الذي عانت منه المحافظة خلال السنوات الست الماضية.

ونص القرار الذي نشره المحافظ على صفحته على "فيسبوك"، على أنه "يمنع منعا باتاً التجول بالدراجات النارية في شوارع عاصمة محافظة حضرموت "المكلا" وكافة عواصم مديريات محافظة حضرموت".

وأوضح أن "سريان القرار يبدأ الساعة السادسة من مساء الجمعة 29 يناير2016 ولمدة شهر، على مدار الساعة"، مشيرا إلى أنه "تم إصدار التوجيهات لنقاط الأمن والجيش بإطلاق النار على كل من يخالف القرار".

وتواجه القرار عدة صعوبات في تنفيذه نتيجة سيطرة "القاعدة" على مدينة المكلا، عاصمة المحافظة، ومديريات ساحل حضرموت منذ مطلع أبريل الماضي. كما يعتمد آلاف السكان في حضرموت بدرجة رئيسية على الدراجات النارية في المواصلات والتحركات الداخلية داخل المدن.

وتنقسم محافظة حضرموت إدارياً وعسكريا إلى منطقتين الأولى منطقة ساحل حضرموت، وتخضع بما فيها مدينة المكلا لسيطرة "القاعدة"، وتخلو من أي وجود عسكري للحكومة اليمنية.

أما المنطقة الثانية فهي منطقة مديريات وادي وصحراء حضرموت، وتقع تحت سيطرة الحكومة، وينتشر على امتداد مدنها الجيش المنضوي تحت قيادة المنطقة العسكرية الأولى الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.