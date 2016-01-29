اليمن.. قوات من المقاومة الشعبية تتجه إلى تعز

ذكر المكتب الإعلامي لقائد المقاومة الشعبية في تعز أحمود المخلافي أن قوات من المقاومة تحركت من عدن باتجاه تعز، مشيراً إلى أنه ستبدأ رسميا مرحلة التهيئة العامة والنفير لفك الحصار عن مدينة تعز، وتحرير المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

يذكر أن المخلافي ومحافظ تعز وقيادة السلطة المحلية اختتموا اجتماعا في عدن مع نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح، لبحث جهود تحرير تعز وفك الحصار عنها.

وتعيش تعز أوضاعاً إنسانية مزرية، بسبب الحصار التي تفرضه ميليشيات الحوثي. وتفتقد المدينة لأبسط الموارد الطبية.