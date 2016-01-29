مقتل 35 من ميليشيات الحوثي على الحدود اليمنية السعودية

أكدت مصادر عسكرية للعربية عن مقتل ما يزيد عن 35 عنصراً من ميليشيات الحوثي وصالح، بينهم 6 قناصين مع تدمير عدد من المركبات العسكرية، بعد معركة دامت يوما كاملا قبالة جبل الدود على الحدود السعودية اليمنية. وبدأت الاشتباكات صباح الخميس واستمرت حتى صباح الجمعة.

وأشارت المصادر إلى أن المعركة التي واجهتها القوات السعودية مع عناصر الحوثي تركزت في محور واحد، وشهدت سير فصائل متتالية من عناصر الحوثي، حيث كانت المواجهة في بداية الأمر مباشرة، ثم تحولت بعد ذلك إلى مواجهة مباشرة وغير مباشرة.

وفي نفس السياق ذكر مراسل العربية أن الهجوم الذي تصدت له القوات السعودية عبر الأسلحة المباشرة، ومساندة من مروحيات الأباتشي والمدفعيات، كان متوقعاً وأعدت له خطة عسكرية بعد رصد الطائرات بدون طيار لتحركات تلك العناصر باتجاه الحدود، وتكبدها في بداية الأسبوع الماضي خسائر في الآليات والمركبات، فضلاً عن وقوع عدد من القتلى وصل إلى 80 عنصرا.