المقاومة تسيطر على مواقع جديدة بالقرب من صنعاء

نجحت المقاومة الشعبية في اليمن في تطهير مواقع جديدة بمديرية نهم القريبة من العاصمة صنعاء من قبضة الميليشيات، من بينها وادي غول القدح، وجبل الكثيب ونقيل الشقرة بعد معارك عنيفة.

إلى ذلك، أحرزت المقاومة الشعبية تقدما جديدا في جبهة ضباب غرب تعز التي وصلتها، الجمعة، تعزيزات عسكرية أرسلها التحالف العربي.

أما في صنعاء، فجدد طيران التحالف غاراته على مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع في مواقع عدة، واستهدفت الغارات مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة المتمردين في العاصمة اليمنية، منها معسكر جبل النهدين قرب دار الرئاسة، إضافة إلى مقر قوات الأمن الخاصة ومبنى الاتصالات العسكرية.