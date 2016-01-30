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صنعاء.. المتمردون يحتجزون صحافياً ونشطاء

المصدر: القاهرة – رويترز
عناصر من ميليشيات الحوثي المتمردة - أرشيفية
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أفاد نشطاء أن مسلحين من ميليشيات الحوثي الانقلابية احتجزوا صحافياً يمنياً وخمسة نشطاء بعد مداهمة شقة سكنية في العاصمة اليمنية صنعاء السبت.

وقال النشطاء إن المسلحين اقتحموا الشقة فجراً واقتادوا الصحافي نبيل الشرعبي والنشطاء الخمسة إلى مكان مجهول. وأضافوا أن الحوثيين أطلقوا أعيرة نارية عندما حاول الرجال الهرب.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحوثيين احتجزوا عدداً من الشخصيات السياسية المعارضة والنشطاء والصحافيين.

وكان الشرعبي يعمل لصحيفة (أخبار اليوم) المحلية، والتي أغلقها الحوثيون بعد أن احتلوا صنعاء في سبتمبر 2014.

وبحسب نقابة الصحافيين اليمنية، فإن جماعة الحوثي تحتجز 12 صحافياً آخرين منذ شهور بعد أن اتهمتهم بالعمل ضدها وتأييد حكومة الرئيس اليمني عبدربه هادي.

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