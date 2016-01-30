تعز.. الميليشيات تقصف الأحياء السكنية بالمدفعية

تتعرض الأحياء السكنية وسط مدينة تعز لقصف عنيف وعشوائي من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بقذائف الدبابات والمدفعية وقذائف الهاون. ويتركز القصف من مواقع تمركز المليشيات في تبة سوفتيل، وتبة السلال، وتبة الحرير، شرق المدينة. ومن مواقع تمركزها في الدفاع الجوي، ومقر اللواء 35 غرب المدينة.

كما شنت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح هجوما عنيفا على كل جبهات مدينة تعز، وتدور اشتباكات عنيفة بين عناصر الميليشيات ومسلحي المقاومة الشعبية مسنودة بالجيش الوطني، في حي ثعبات والجحملية وحي الدعوة وكلابة في الجبهة الشرقية للمدينة، وأيضا في الزنوج وحي الحصب والمرور وحي الدحي في الجبهة الغربية والجبهة الشمال.

ويرافق هجوم الميليشيات قصف عنيف على مواقع المقاومة الشعبية والأحياء السكنية بالمدينة.