عدن.. داعش يتبنى الهجوم على نقطة تفتيش أمنية

تبنى تنظيم داعش الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة، والذي استهدف نقطة أمنية في حي كريتر بعدن.

وأفادت مصادر أن أفراد نقطة التفتيش الأمنية اكتشفوا السيارة أثناء محاولة عبورها وحاولوا السيطرة عليها، مما اضطر سائقها لتفجيرها.

وتأتي العملية بعد يوم واحد من استهداف بوابة القصر الرئاسي في عدن بسيارة مفخخة في عملية أوقعت عدداً من القتلى والجرحى، وتبناها تنظيم داعش أيضا.

من ناحية أخرى، وصلت إلى منطقة الضباب غرب مدينة تعز قوة عسكرية كبيرة قادمة من مدينة عدن لدعم قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني لفك الحصار عن المدينة ودحر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وكان الشيخ حمود المخلافي قائد المقاومة الشعبية قد عاد إلى تعز قادما من عدن على رأس القوة العسكرية، التي عززت موقف المقاومة العسكري، وجاءت بالتزامن مع دعوة المخلافي أبناء المحافظة للاستنفار وفك الحصار الذي يفرضه المتمردون على المدينة.