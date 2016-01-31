مقتل 53 من الميليشيات بعدة محافظات يمنية

أكدت مصادر ميدانية يمنية مقتل 53 من عناصر الميليشيات وجرح العشرات بمواجهات مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني بعدة محافظات.

ففي تعز جنوب غربي اليمن أكدت مصادر محلية مقتل 13 وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على يد قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خلال معارك شهدتها مختلف الجبهات في المحافظة.

كما أكدت المصادر أن حقل ألغام في مناطق التماس في البعرارة ومدخل السكنية انفجر بعناصر الميليشيات بعد أن زرعوه في وقت سابق، وهو ما أدى إلى سقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى في صفوف مسلحي الميليشيات.

وفي محافظة صنعاء قالت المصادر إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنت هجوما على فرضة نهم - البوابة الشرقية لصنعاء - من جهة الخانق جنوبا ومفرق الجوف شرقا بهدف السيطرة عليها والتقدم نحو مناطق مسورة وأرحب. وبحسب المصادر فقد أسفرت المواجهات عن مقتل 12 من عناصر الميليشيات وأسر 24 حوثيا فيما سقط 10 من عناصر الجيش الوطني.

وفي محافظة الجوف أكدت مصادر ميدانية مقتل 10 من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع بعد معارك عنيفة أفضت إلى سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة على مواقع استراتيجية بين مديريتي الحزم وخب والشعف.

وقالت المصادر إن قوات الشرعية تمكنت من السيطرة على جبال استراتيجية بالعقبة بعد فرار ميليشيات الحوثي.

وفي البيضاء بوسط البلاد، أكدت مصادر محلية مقتل 5 وجرح آخرين من عناصر الميليشيات بعد معارك عنيفة مع المقاومة في منطقة غول زيد والعرام وحصن قيس بمديرية الزاهر.

أما في محافظة ذمار إلى الجنوب من صنعاء فقد هاجمت مقاومة إقليم آزال تجمعا للميليشيات الحوثية في أحد المقرات بحارة بنوس بمدينة معبر، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى. وفي الحديدة غرب البلاد استهدفت مقاومة إقليم تهامة سيارة كانت تقل عناصر لميليشيات الحوثي والمخلوع في منطقة أبي طير، ما أدى إلى مصرع 3 وجرح آخرين من عناصر الميليشيات.