اليمن.. القوات المشتركة تستعيد مواقع عسكرية مهمة بالجوف

شنت مقاتلات التحالف غارة جوية استهدفت معسكر السَّواد التابع للحرس الجمهوري الواقع جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.



وفي جبهة نِهِم تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة على جبل قَرْوَد بالكامل وأجزاء من جبل مِلح في فَرْضَة نِهِم. كما استعادت مواقع عسكرية مهمة في الجوف وحررت مساحات واسعة شرق الحَزْم عاصمة المحافظة، حيث تقدمت حوالي 50 كيلومتراً شمال مديرية خَبّْ والشَّعْفْ التي تعد أكبر مديريات الجوف.



كذلك وصلت تعزيزات أمنية جديدة من قبل التحالف إلى عدن لدعم الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب وتعقب الخلايا وفرض الاستقرار.