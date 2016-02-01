اليمن.. مقتل 40 من الانقلابيين في مواجهات بعدة محافظات

لقي 40 شخصاً من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح مصرعهم، فيما أصيب العشرات خلال مواجهات شهدتها عدة محافظات يمنية الأحد. وفي هذا السياق قالت مصادر في المقاومة الشعبية بمحافظة إب إن رجال المقاومة استهدفوا تعزيزات للميليشيات الانقلابية بعبوة ناسفة في نقيل سمارة بالقرب من بيت هديان وهي في طريقها إلى تعز.

وأكدت المصادر سقوط ثمانية قتلى من ميليشيات الحوثي والمخلوع وتدمير كامل للطقم الذي كان يقلهم.

كما نفذت المقاومة الشعبية بمديرية يريم في محافظة إب هجوماً مباغتاً بالأسلحة النارية استهدفت من خلاله نقطة أمنية لميليشيات الحوثي وصالح في منطقة الأسلاف مدخل مدينة يريم.

وقالت المصادر إن الهجوم أسفر عن سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى من الميليشيات.

وفي محافظة تعز جنوب غربي البلاد أوضحت مصادر محلية أن حصيلة المواجهات في مختلف الجبهات بلغت 8 قتلى و17 جريحاً من الحوثيين، فضلاً عن تدمير ثلاث عربات نتيجة المواجهات وغارات طيران التحالف.

وأضافت المصادر أن قتيلاً من أفراد الجيش والمقاومة الموالين للحكومة الشرعية سقط وجرح 5 آخرون، كما قتل 5 مدنيين وجرح 9 آخرون جراء القصف الحوثي العشوائي المستمر على الأحياء السكنية.

وفي محافظة الضالع بوسط البلاد، أكدت مصادر في المقاومة الشعبية بمديرية قعطبة جبهة حمك أن أكثر من 5 من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم في استهداف المقاومة لطقم حوثي كان على متنه مدفع 23 بقذيفة مدفعية أدت لتدميره ومقتل من فيه.

وفي محافظة البيضاء أكدت المصادر مقتل 4 وجرح عدد آخر من عناصر الميليشيات بعد مواجهات عنيفة خاضتها معهم المقاومة الشعبية في عدة مناطق بمديرية الزاهر.

وفي مأرب إلى الشمال الشرقي من صنعاء، دكت مدفعية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مواقع وتجمعات الميليشيات في محيط صرواح وأطراف المشجح. وأكدت المصادر مقتل 11 وجرح آخرين من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع.