اليمن.. الحوثيون يعتدون على نساء يطالبن بإطلاق مختطفين

أقدم مسلحون ينتمون لميليشيات الحوثي الانقلابية على الاعتداء على متظاهرات شاركن في وقفة احتجاجية، الاثنين، بصنعاء للمطالبة بإطلاق مئات المختطفين، الذين تعتقلهم الميليشيات في أحد السجون الاحتياطية بالعاصمة.

ونظمت عدد من أسر وأهالي المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي وقفة احتجاجية أمام سجن "هبرة الاحتياطي" شرق العاصمة وذلك بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن المختطفين للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وقال شهود عيان إن المسلحين الحوثيين تهجّموا على النساء والأطفال وقطّعوا اللافتات المطالبة بوقف التعسفات ضد المختطفين، كما وجّهوا شتائم للمشاركات، مهددين باعتقالهن إذا استمررن في تنظيم الوقفات الاحتجاجية.

وأفادت مصادر من داخل سجن "هبرة الاحتياطي" أن أكثر من 420 مختطفاً في السجن يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي من قبل الميليشيات الانقلابية.

وكانت تقارير حقوقية أشارت مؤخراً إلى أن عدد القابعين والمختطفين في سجون ميليشيات الحوثي فاق 10 آلاف شخص معظمهم من الشباب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والصحافيين، إضافة إلى عشرات السياسيين.

ووفقا للتقارير فإن أمانة العاصمة صنعاء تضم مئات المعتقلات، وتأتي بعدها مدينة صعدة معقل التمرد الحوثي والتي بها أكثر من 90 معتقلاً، ثم مدينتا حجة وعمران اللتان تضم كل واحدة منهما أكثر من 20 معتقلاً.