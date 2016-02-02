المقاومة والجيش يسيطران على مواقع استراتيجية في صنعاء

سيطرت المقاومة الشعبية اليمنية والجيش الوطني في صنعاء على سلسلة جبال استراتيجية في جبهة نهم وباتت تفرض حصاراً خانقاً على معسكر فرضة نهم الواقع شرق صنعاء، كما قامت بقطع الإمدادات عن الميليشيات في المعسكر المحاصر من جميع الاتجاهات.

معارك شرسة تدور رحاها في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، حيث سيطرت المقاومة والجيش الوطني على سلسة جبال قرود الاستراتيجية.

وأشارت مصادر إلى أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت من قطع الإمدادات الخاصة بميليشيات الحوثي وصالح الموجودة في المعسكر المحاصر من جميع الاتجاهات.

وفي تعز أعلنت عمليات اللواء 35 مدرع فتح الطريق الرئيسي بسوق نجد قسيم بشكل رسمي، وتأتي هذه العملية بعد أسبوع من تطهير منطقة نجد قسيم، وبذلك تكون طريق الإمدادات من عدن إلي جبهة الضباب قد أصبحت مفتوحة.

هذا فيما تستمر المواجهات في مركز مديرية المسراخ جنوب مدينة تعز، وفي ضواحي البعرارة ووادي الدحي غرب المدينة، بالتزامن مع استمرار حشد المزيد من عناصر الجيش الوطني والمقاومة في جبهة الضباب ومنطقة نجد قسيم غرب المدينة استعداداً لفك الحصار عن مدينة تعز بدعم ومساندة قوات التحالف العربي.

وفي محافظة الجوف استعادت المقاومة والجيش الوطني مواقع عسكرية مهمة ومساحات واسعة في شمال شرقي الحزم عاصمة المحافظة، وتقدمت المقاومة والجيش نحو 50 كيلومترا شمال مديرية الخب والشعف أكبر مديريات الجوف.