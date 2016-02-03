اليمن.. المقاومة الشعبية تتقدم في الجوف

حققت المقاومة الشعبية تقدما كبيرا في محافظة الجوف بالتزامن مع إعلان سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على معسكر "فرضة نهم" شمال شرقي العاصمة صنعاء المجاورة لها. وأعلنت أنها تمكنت من استعادة السيطرة على عشرات المواقع في مدية "خب" و"الشعف" كانت ميليشيات الحوثي تتمركز فيها شمال شرقي مدينة "الحزم" مركز المحافظة.

كما تمكنت المقاومة من التقدم مسافة تزيد عن خمسين كيلومتراً بمشاركة قوات من المنطقة العسكرية السادسة وسيطرت على مواقع الخصفاء والخيرس ومودن الأعلى والأسفل والهضبة العليا وضيوف برده وصبرين ومنطقة البياض.

وتمكنت المقاومة بمشاركة لواء النصر واللواء "101" من الجيش الوطني من فرض سيطرتها على الطريق الرئيس الرابط بين منفذ البقع الحدودي مع السعودية ومدينة الحزم، وخوض مواجهات مستمرة لاستعادة السيطرة على المرتفعات الجبلية المطلة على الطريق الرئيس حيث لا تزال الميليشيات تتمركز فيها.

وأوضحت مصادر عسكرية أن السيطرة على هذه المواقع تمكن المقاومة من محاصرة الميليشيات الانقلابية في جبهة العقبة القريبة من مدينة الحزم.

إلى ذلك، قتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي وجرح آخرون، كما تم أسر عدد كبير من مقاتليهم معظمهم من الأطفال ودمرت العديد من الآليات العسكرية تم الاستيلاء على عدد آخر منها.

وتوعد محافظ الجوف بطرد ميليشيات الحوثي من المحافظة وتعقبها في محافظة صعدة المجاورة والتي تعتبر المعقل الرئيس للميليشيات، وأكد مشاركة معظم قبائل الجوف وشيوخها في القتال ضدها.