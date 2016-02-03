اليمن.. تقدم للجيش في نهم ومقتل قيادي حوثي بصعدة

تواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تقدمها في مديرية نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء بعد سيطرتها على معظم جبالها والمواقع التي تمركزت فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خلال الأسابيع الماضية بما فيها معسكر الفرضة.

في الوقت ذاته واصلت طائرات التحالف توفير غطاء جوي كثيف لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، حيث دمرت قافلة تعزيزات عسكرية للميليشيات كانت قادمة من غرب الجوف لدعم الميليشيات في فرضة نهم.

في حين استهدف التحالف القيادي الحوثي عبدالله الرزامي وبعض مرافقيه بقصف على صعدة.

وفي جبهة حرض - ميدي بمحافظة حجة لقي عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم في مواجهات مع القوات المشتركة وقصف بوارج التحالف وطائراته لمواقع وتجمعات الميليشيات في الشريط الساحلي الممتد من جنوب حرض إلى منطقة الجر بمديرية عبس.

وقد أكدت مصادر ميدانية تدمير مواقع ومعسكر تدريب استحدثتها الميليشيات في مزارع الجر المملوكة للمخلوع صالح وأقاربه، كما دمرت طائرات التحالف تعزيزات عسكرية كانت في طريقها إلى الميليشيات، كما دمرت ثلاث منصات لإطلاق صواريخ الكاتيوشا كانت الميليشيات بصدد نصبها في جبل المحجر.

طائرات التحالف استهدفت أيضا مواقع ومخازن أسلحة وآليات عسكرية تابعة للميليشيات في مديريات خيران بمحافظة حجة ورازح وباقم وحيدان ومجزر وسحار بمحافظة صعده المجاورة.

وفي تعز تواصلت الاشتباكات بين المقاومة والميليشيات في جبهة الضباب ومنطقة حبيل سلمان غرب المدينة، وفي منطقة الكامب وحي الدعوة شرق تعز مع تجدد قصف الميليشيات العشوائي لأحياء ثعبات وعصيفرة والنسيرية بالمدفعية الثقيلة ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين بينهم أطفال وجرح آخرون.