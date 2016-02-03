ميليشيات الحوثي تجند آلاف السجناء الجنائيين

كشفت مصادر في الحكومة الشرعية عن قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بإخراج مئات السجناء المجرمين وأصحاب السوابق والقضايا الجنائية من معتقلات بالعاصمة صنعاء وتجنيدهم للقتال ضمن صفوف الميليشيات.

وسبق لميليشيات الحوثي أن أخرجت قبل أشهر 500 سجين من أصحاب السوابق من السجن المركزي بالضالع، ومئات آخرين من السجن المركزي بتعز وجندتهم للقتال معها.

وكشف التلفزيون اليمني الحكومي، الأربعاء، عن قيام الحوثيين بإطلاق سراح السجناء المحكومين بسوابق إجرامية وجنائية خطرة مقابل موافقتهم على التوجه إلى الجبهات للقتال ضد القوات الشرعية إلى جانب ميليشياتهم الانقلابية.

وقال التلفزيون إن الحوثيين لجأوا أخيراً -لمواجهة الهزائم المتوالية التي تتلقاها ميليشياتهم الانقلابية المتمردة في أكثر من جبهة، خاصة في نهم شرقي العاصمة صنعاء- إلى إطلاق سراح السجناء في السجن الحربي بأمانة العاصمة وغيرهم مقابل الزج بهم في معاركهم، خاصة بجبهة نهم التي تلقوا هزيمة قاسية فيها.

ونقل التلفزيون صورا وتصريحات متلفزة أدلى بها سجناء لقناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أكدوا خلالها استعدادهم للتوجه إلى ساحات الحرب للقتال مع الميليشيات.

من جانبه، قال الناشط الحقوقي محمد صالح، إن مثل هذا الفعل هو جريمة كبرى لا يقرها الدين ولا التشريعات ولا الأخلاقيات والقيم الإنسانية، وهو تعبير عن الانحطاط الأخلاقي والقيمي للحوثيين.