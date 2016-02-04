اليمن.. انتحاري يستهدف موكب مدير أمن لحج في عدن

أفادت مصادر العربية أن انفجاراً عنيفاً هزّ مدينة عدن. وأشارت إلى أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت موكب العقيد عادل الحالمي مدير أمن لحج في المدينة. وفي المعلومات الأولية أن الحالمي أصيب إصابة طفيفة إثر اعتراض سيارة مفخخة لموكبه بالقرب من منزله في حي الممدارة شرقي عدن، في حين أصيب أحد مرافقيه إصابة بالغة.

وقال سكان ومسؤول أمني إن انتحاريا فجر نفسه عند منزل مدير أمن محافظة لحج مساء الأربعاء، فقتل نفسه وأصاب آخرين. وأضاف السكان والمسؤول أن العميد عادل الحالمي كان ضمن المصابين في الهجوم الذي وقع في حي المندرة بشرق عدن.

وشهدت عدن هجمات إرهابية عدة في الأسابيع الماضية، فضلاً عن عمليات اغتيال، وكان آخرها هجوما على القصر الرئاسي وعلى نقطة تفتيش أمنية. ففي 29 يناير استهدف تنظيم داعش الإرهابي بوابة القصر الرئاسي في عدن بسيارة مفخخة في عملية أوقعت عدداً من القتلى والجرحى.

كما تبنى داعش الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة، الذي استهدف نقطة أمنية في حي كريتر بعدن في 30 يناير. وأفادت مصادر أن أفراد نقطة التفتيش الأمنية اكتشفوا السيارة أثناء محاولة عبورها وحاولوا السيطرة عليها، مما اضطر سائقها لتفجيرها.