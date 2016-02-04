اليمن.. قوات الشرعية تسيطر على مواقع في مدينة الحزم

تشهد محافظة الجوف اليمنية اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مديرية خب والشعف شمال المحافظة.

وأفادت مصادر ميدانية بأن المنطقة شهدت تبادلاً للقصف بالأسلحة الثقيلة في محاولة من المقاومة الشعبية والجيش الوطني لتطهير مواقع في محيط سوق الثلوث.

من جهة أخرى، نجحت قوات الشرعية في السيطرة على عدد من مواقع المتمردين في المناطق الواقعة وسط وشمال شرق مدينة الحزم، بعد فرار عناصر الميليشيات مخلفين وراءهم عدداً من المعدات والأسلحة المتنوعة.

وفي صنعاء، وبالتزامن مع نجاحات المقاومة والجيش الوطني في جبهة نهم القريبة من العاصمة، شن طيران التحالف سلسلة غارات على مواقع تحت سيطرة الميليشيات، مستهدفة لليوم الثاني على التوالي معسكر قوات الاحتياط في منطقة سواد حزيز جنوب العاصمة.