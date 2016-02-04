ميليشيات الحوثي وصالح قتلت أكثر من 3 آلاف مدني

الحرب ليست نزهة، والخسائر في الأرواح أمر مؤلم للجميع، وربطه بالعمليات القتالية منهج اتخذه المنقلبون على الشرعية في اليمن الذين قتلوا أكثر من 3 آلاف مدني، كما دأبوا على تشويه صورة قوات التحالف.

حيث تحدث تقرير الأمم المتحدة عن 119 حالة لانتهاك حقوق الإنسان من دون الذهاب لليمن، واعتمد على شهادات عبر الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا فند التقرير ستجد أن الادعاءات غير مستمدة على أدلة وبراهين.

ونفذت أكثر من 46500 طلعة جوية منذ بدء عاصفة الحزم حتى اللحظة، استخدمت فيها القنابل الموجهة بنسبة 90% لتجنب الخسائر في الأرواح المدنية.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي، أحمد عسيري، أن الحدود الجنوبية حتى 60 كلم داخل الأراضي اليمنية هي عبارة عن قرى مهجورة، وقصف منصات الكاتيوشا فيها ضحاياها من المقاتلين الحوثيين وأعوان صالح فقط.

فيما أكد الراصد اليمني اقتحام الميليشيات أكثر من 700 مؤسسة ومنظمة حكومية ومدنية، وتدمير نحو 5 آلاف منزل، فضلاً عن اختطاف نحو 5900 مواطن يمني.