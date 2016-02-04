يوم دام لميليشيات الحوثي وصالح في اليمن

أكدت مصادر ميدانية مقتل 112 عنصرا من ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح وجرح العشرات في غارات ومواجهات بعدة محافظات وذلك في يوم يعد الأكثر إيلاما للميليشيات الانقلابية بالنظر إلى حجم خسائرها البشرية. ففي محافظة الضالع أكدت المصادر مقتل أكثر من 25 من مسلحي مليشيات الحوثي والمخلوع صالح وجرح أكثر من 17 آخرين في مواجهات هي الأعنف بين المقاومة الشعبية في مريس بمديرية قعطبة والمليشيات من جهة أخرى.

وفي أطراف محافظة صنعاء أكدت مصادر أمنية يمنية مقتل 20 من عناصر ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لـصالح وجرح عشرات آخرين منهم فيما قتل 15 من عناصر الجيش الوطني والمقاومة بمعارك عنيفة في داخل ومحيط معسكر فرضة نهم شرقي صنعاء.

وفي محافظة صعدة أقصى شمال البلاد أكدت مصادر محلية مقتل 20 حوثيا وجرح آخرين بينهم القيادي الحوثي البارز عبدالله الرزامي نتيجة غارات شنتها مقاتلات التحالف على مواقع وتجمعات للحوثيين. وفي عمران إلى الشمال من صنعاء أكدت المصادر مقتل 15 حوثيا وجرح 19 آخرين إثر قصف طائرات التحالف تجمعات لهم في المدينة. ما في البيضاء بوسط البلاد فأكدت المصادر مقتل 11 من عناصر الميليشيات بعد معارك عنيفة بينهم وبين المقاومة الشعبية في منطقة جرجرة بمديرية ذي ناعم ومركز مديرية الزاهر في آل حميقان. وفي تعز جنوب غربي اليمن أعلنت مصادر في المقاومة أن 11 حوثياً قتلوا وجرح العشرات خلال مواجهات الأربعاء ونتيجة لقصف مقاتلات التحالف، فيما أصيب 7 من المقاومة والجيش الوطني في عدة جبهات.

وفي محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء نفذت مقاومة إقليم آزال أربع عمليات منفصلة استهدفت نقطة أمنية ومقرات لميليشيات الحوثي والمخلوع في كل من حي الحوطة ومنطقة زراجة والدائري الغربي بالمدينة وفي مديرية جبل الشرق أسفرت عن مقتل قيادي وثلاثة عناصر حوثية. وفي إب هاجمت المقاومة الشعبية تعزيزات للميليشيات الانقلابية كانت متجهة إلى تعز وذلك في قرية الطالقة بنقيل سمارة ما أسفر عن تدمير طقم وقتل ثلاثة من عناصر الميليشيات وجرح آخرين منهم.

وفي محافظة الحديدة غرب البلاد أكدت مصادر في مقاومة إقليم تهامة إن المقاومة استهدفت بقنبلة يدوية سيارة تابعة للحوثيين بالشارع المؤدي إلى شارع الستين، ما أسفر عن سقوط قتيل وثلاثة جرحى.

وفي هجوم مماثل قتلت المقاومة أحد مقاتلي الحوثي جوار هناجر المؤسسة الاقتصادية وسط المدينة . وفي محافظة الجوف أكدت مصادر ميدانية مقتل القيادي في جماعة الحوثي يحيى احمد الصيلمي في المعارك الدائرة مع المقاومة الشعبية بالمحافظة .

ولفتت المصادر الى أن القيادي الحوثي الصيلمي اشتهر بانه مسؤول نقطة الخانق أحد أهم النقاط التي فرضتها ميليشيا الحوثي على طلاب دماج اثناء فتره حصار منطقة دماج الواقعة بمحافظة صعدة.

