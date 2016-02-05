اليمن.. المقاومة الشعبية تواصل تقدمها على مشارف صنعاء

تقدم جديد حققته المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني في المعارك الدائرة على جبهة نهم شمال شرق صنعاء، حيث أحكمت سيطرتها اليوم على معسكر اللواء 312 في منطقة "فرضة نهم" بعد قتال مع مسلحي الميليشيات، لتتقدم بعدها لمحاصرة منطقة مَسوَرة الواقعة على بعد نحو 12 كلم فقط غرب الفرضة على مشارف العاصمة صنعاء.

إلى ذلك قال العميد الركن أحمد عسيري، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، لقناة "العربية"، إن الميليشيات تسعى إلى إعاقة تقدم قوات التحالف باتجاه العاصمة اليمنية صنعاء.

فعلى مشارف العاصمة صنعاء، تواصل قوات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تطهير مواقع في منطقة نهم التابعة لمحافظة صنعاء من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

مصادر "العربية" أكدت أن قوات الشرعية أحكمت سيطرتها الكاملة على معسكر اللواء 312 في فرضة نهم شمال شرق العاصمة بعد تطهيره من فلول الميليشيات بعد قتال عنيف استمر لأكثر من 48 ساعة قتل خلالها العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وأكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تحاصر منطقة مسورة الواقعة على بعد نحو 12 كلم غرب الفرضة، في وقت تواكب فيه مقاتلات التحالف عملية التقدم البري لقوات الشرعية في جبهة نهم من خلال تنفيذ غارات مكثفة على مواقع الميليشيات وفلولها الهاربة من جبهات القتال.

غارات طيران التحالف شملت أيضاً العاصمة صنعاء مستهدفة لليوم الثاني على التوالي معسكر قوات الاحتياط في منطقة سواد حزيز جنوب المدينة، إضافة إلى مبنى إدارة أمن المسراخ في محافظة تعز الذي تسيطر عليه الميليشيات.

وفي الجوف، تتواصل المعارك العنيفة في مديرية خب والشعف شمال المحافظة، حيث شهدت المنطقة تبادلاً للقصف بالأسلحة الثقيلة في محاولة من المقاومة لتطهير مواقع في محيط سوق الثلوث، بعد نجاحها في السيطرة على مواقع للمتمردين في المناطق الواقعة وسط وشمال شرق مدينة الحزم بعد فرار عناصر الميليشيات.