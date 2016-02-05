اليمن.. غارات مكثفة للتحالف على مواقع الميليشيات بصنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي في اليمن غارات مكثفة على جبل النهدين ودار الرئاسة في صنعاء، كما طالت الغارات مواقع لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في الحديدة، حيث تم قصف المحطة العسكرية في شارع الخمسين.

وفي تعز، استهدف طيران التحالف تجمعات الحوثيين في مفرق ماوية، ومقر اللواء 22 ميكا في الحوبان شرق المدينة.

فالعاصمة صنعاء باتت في قلب الأحداث مع التقدم السريع لقوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف.

أما على الأرض فأحكمت قوات الجيش اليمني والمقاومة قبضتهما على معسكر فرضة نهم في محافظة صنعاء، بحسب العقيد مراد أبو حاتم، مدير أمن محافظة صنعاء. المسؤول الأمني أكد أنه يجري تطهير بقية المواقع التي يتمركز فيها الانقلابيون وتمشيط وملاحقة ومطاردة الجيوب المتبقية من المديرية.

قوات الشرعية تقدمت باتجاه معسكر بيت دهرة، حيث اشتبكت مع ميليشيات الحوثي في منطقة نقيل بن غيلان، فألحقت بهم خسائر فادحة وغنمت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

ميليشيات الحوثيين لم تفقد السيطرة على مناطق من محافظة صنعاء فحسب، بل تراخت قبضتها على العاصمة ذاتها، حيث أمطر مسلحون مجهولون القيادي الحوثي ضيف الله أبو تحية ومرافقيه بالرصاص وسط صنعاء قبل أن يلوذوا بالفرار.

معاناة الانقلابيين امتدت لخارج صنعاء، حيث طالت غارات جوية مواقع أخرى للمتمردين في محافظات عدة، فقد استهدف طيران التحالف المحطة العسكرية في شارع الخمسين في الحديدة، التي تعد نقطة تمويل الحوثيين بالعتاد العسكري، كما قصف الطيران تجمعات الحوثيين في مفرق ماوية بتعز ومقر اللواء 22 ميكا في الحوبان.

وفي مأرب، قتل وجرح العشرات من الحوثيين في غارات استهدفت مواقعهم في إحدى مناطق مديرية صرواح، وتم تدمير آليات عسكرية وناقلات جند.