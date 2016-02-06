اليمن.. القاعدة تعترف بمقتل بلعيدي

اعترف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، بمقتل قيادي كبير في التنظيم بجنوب اليمن في ضربة يشتبه بأن طائرة أميركية بدون طيار نفذتها الأسبوع الماضي.



وقال سكان الخميس إن القيادي جلال بلعيدي قتل في ضربة بطائرة بدون طيار أثناء تنقله في سيارة مع اثنين آخرين بمحافظة أبين الساحلية. وكان بلعيدي يدير العمليات القتالية للقاعدة، وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار نظير قتله.



وتواصل الولايات المتحدة شن ضربات بطائرات دون طيار لاستهداف الجماعات المتطرفة باليمن.