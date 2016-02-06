التحالف يقصف مخازن أسلحة للمتمردين في تعز

قصف طيران التحالف العربي، السبت، تجمعات لمليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح في تعز.

واستهدفت الغارات اللواء 22 حرس جمهوري شرق المدينة، ومقر اللواء 35 مدرع غرب المدينة، وكذلك مقر اللواء 35 مدرع، المخزن للسلاح.

وقد سمعت أصوات انفجارات الأسلحة إثر الغارات.

وكان العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع في تعز، قال إن قيادة المقاومة والجيش الوطني يعملان على ترتيب الصفوف للبدء بمرحلة تحرير تعز بالكامل، وأكد أنه تم وضع خطة وعرضها على الرئيس هادي وقيادة التحالف لفك الحصار وتحرير تعز.

في غضون ذلك، تدور اشتباكات عنيفة في مركز مديرية المسراخ وسط محافظة تعز، حيث تشن قوات الجيش والمقاومة هجوماً مكثفاً على مركز المديرية.

وتدور الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما تقوم الميليشيات بقصف المسراخ بقذائف الهاون، ما أسفر عن إصابة عشرة مدنيين على الأقل.