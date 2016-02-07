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اليمن.. المقاومة تحبط عملية تفجير مستشفى لغمه الحوثيون

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من المقاومة الشعبية اليمنية "أرشيفية"
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ﺃﺣﺒﻄ عناصر ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻴﺪﻱ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ في محافظة حجة، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻛﺘﺸﻔﻮﺍ أن إحدى الغرف ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎلمتفجرات.

وقال عدد من رجال المقاومة إنه بعد سيطرتهم على المستشفى فوجئوا بكميات من الديناميت والألغام مهيأة للتفجير جرى تفكيكها وإبطال مفعولها.

مصادر المقاومة تؤكد أن الحوثيين يستغلون المباني الحكومية والمنشآت في تخزين الأسلحة وتلغيمها وتفجيرها، رغم أنها ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ، هذا وقد تم ﺃﺳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺍهمة ﺳﺮﺍﺩﻳﺐ ﻭﻣﺨﺎﺑﺊ ﺗﺤﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻴﺪﻱ.

كلمات دالّة

#اليمن, #ميليشيات, #الحوثي, #صالح, #ألغام, #التحالف العربي

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