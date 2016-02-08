اليمن.. تعزيزات حوثية إلى نهم والمقاومة تحشد لضربها

أفادت مصادر "العربية" في صنعاء أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة ليل الأحد إلى جبهات القتال في مناطق نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء، تتكون من 25 عربة مسلحة أرسلت عبر ضاحية بني حشيش إلى مناطق المواجهات في مديرية نهم حيث تدور معارك طاحنة بين الميليشيات والجيش الوطني المسنود من المقاومة الشعبية.

وأوضحت مصادر ميدانية أن التعزيزات عبرت طريق الوقشة القريبة إلى منطقتي بني فرج والمجاوحة اللتين تشهدان معارك طاحنة. وأوضحت مصادر عسكرية أن الميليشيات سحبت هذه الآليات العسكرية من محافظات ذمار والبيضاء وتعز في محاولة لصد تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

في المقابل حشدت المقاومة الشعبية مزيداً من المقاتلين من أبناء القبائل بالتزامن مع وصول تعزيزات من الجيش الوطني من المنطقة العسكرية الثالثة لمواجهة الميليشيات والتقدم نحو معاقلها في نقيل بن غيلان وبني حشيش.