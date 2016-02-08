اليمن.. حصار تعز مستمر و300 ألف مدني مهددون

شهدت جبهات القتال في منطقة ذباب الساحلية غرب محافظة تعز والمسارح جنوب المدينة، مواجهات عنيفة في الساعات الأولى من فجر اليوم، وشاركت طائرات التحالف العربي في قصف مواقع وتحصينات الميليشيات الجبلية في منطقة غرب معسكر العمري في مديرية ذباب بالتزامن مع استمرار تبادل القصف الصاروخي والمدفعي بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في المنطقة.

أما في جبهة المسراخ، فقد أعلنت مصادر المقاومة أنها قصفت مواقع الميليشيات بالمدفعية في منطقة الأقراص وفي مركز مديرية المسراخ، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

كما صدت المقاومة هجوما للميليشيات كان يستهدف منطقة ظهرة الجزارين.

وأعلن العقيد منصور الحساني، الناطق باسم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في تعز، أن الميليشيات الانقلابية تواصل حصارها لمدينة تعز، وتمنع دخول الأغذية والدواء لأكثر من ثلاث مئة ألف نسمة مع استمرار قصفها العشوائي لأحياء المدينة وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

وأضاف أن مناطق ريفية عدة تعرضت للقصف بمدفعية الميليشيات في الوازعية والمسراخ وحيفان والتربة.

وفي صنعاء، جددت طائرات التحالف فجرا قصفها لمواقع عسكرية في منطقة النهدين جنوب العاصمة صنعاء، كما قصفت تجمعات للميليشيات في قريتي الدجرين ووادي محلي في عزلة مرهبة التابعة لمديرية نهم شمال شرق صنعاء، واستهدفت بثلاث غارات مواقع أخرى للميليشيات بالقرب من سد سقام بمنطقة صوراح غرب محافظة مأرب.

وفي محافظة الحديدة غرب اليمن، استهدفت طائرات التحالف معسكر الضحي بعدة غارات فجر اليوم، في إطار عملية تمشيط جوية لمواقع ومعسكرات وتحصينات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على امتداد الشريط الساحلي الغربي لليمن من منطقة ميدي شمالا إلى مدينة الحديدة.

وأعلنت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة، الليلة الماضية، أن قوات الجيش الوطني مدعومة بقوات التحالف استكملت تطهير منطقة ميدي التابعة لمحافظة حجة من الميليشيات، وأعلنت تقدمها جنوبا باتجاه مديرية اللحية التابعة لمحافظة الحديدة.