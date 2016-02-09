اليمن.. استعادة "الفرضة" وتأمين التقدم نحو صنعاء

أفادت مصادر قناة "العربية" أن قوات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استعادت السيطرة على جبل الحول، وهو أعلى جبال فَرْضَة نِهم، وآخر موقع كان بيد الانقلابيين في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وباستعادة الجبل، تكون قوات الجيش والمقاومة الشعبية قد تمكنت من تأمين منطقة الفرضة كاملة، وتأمين خطوط الإمداد التي تضمن تسهيل تقدم وحدات الجيش الوطني نحو العاصمة صنعاء.

كما تمكنت كتيبة المهام الخاصة من تنفيذ عملية نوعية في مفرق أرحب، وتمكنت من تدمير منصة صواريخ وإحراق عدد من الآليات العسكرية وقتل وجرح عدد من الانقلابيين.

وفي الجانب الآخر من العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية نهم، تمكن الجيش من السيطرة على جبل القتب المطل على وادي محلي غرب نقيل الفرضة.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي مخازن ومواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جبل عطان في صنعاء مجددا، في ظل تحليق مستمر للطيران في أجواء العاصمة، وقصف متقطع لمواقع وتجمعات الميليشيات في محيط المدينة.

طائرات التحالف قصفت أيضا مواقع الميليشيات في مديرية نهم، حيث أكد مصدر من المقاومة اقتحام الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية لأعلى قمة في فرضة نهم والمسماة بـ"المحول"، لتكتمل السيطرة على المنطقة وتتجه قوات الشرعية نحو المديريات المتاخمة للعاصمة صنعاء.

في الوقت ذاته قصفت طائرات التحالف تحركات للميليشيات في مديريات حيدان وسحار وساقين في محافظة صعدة.

وفي الضالع، اعترضت قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني رتلا عسكريا محملا بتعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيات التي تتحصن في جبل كنة في مريس شمال المحافظة، حيث أسفرت العملية عن تدمير العربات وسقوط قتلى وجرحى من الميليشيات.

أما في محافظة الحديدة الساحلية، فقد استهدفت بوارج بحرية حربية تابعة لقوات التحالف زوارق تهريب أسلحة تابعة للميليشيات كانت راسية في ميناء الحديدة.

وفي تعز، أكد مصدر في الجيش الوطني استعادة السيطرة على عدد من المواقع التي تمركزت فيها الميليشيات في مديرية المسراخ.

في محافظة الجوف، أكد مصدر في المقاومة الشعبية سيطرتها على معسكر الخنجر الاستراتيجي في مديرية خب والشعف والذي كانت الميليشيات قد سيطرت عليه خلال الأشهر الماضية.