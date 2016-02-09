اليمن.. اشتباكات في عدن بين الجيش وجماعات مسلحة

أفاد مراسل "الحدث" بوقوع اشتباكات على أطراف حي المنصورة في عدن بين قوات الشرعية اليمنية وجماعات مسلحة في أعقاب البدء بتنفيذ الخطة الأمنية التي أقرها الرئيس عبد ربه منصور هادي مع اللجنة الأمنية والقيادات العسكرية لقوات التحالف العربي.

وتقوم الخطة على فرض طوق أمني على حي المنصورة وسط عدن الذي تتمركز فيه جماعات مسلحة رافضة لسيطرة القوات الشرعية على الحي والمرافق الحكومية.

وكانت عدن شهدت أواخر الشهر الماضي تفجيرين انتحاريين بسيارة مفخخة، استهدف أحدهما القصر الرئاسي، في حين استهدف الثاني موكب مدير أمن لحج في عدن.

كما شهدت المدينة عدداً من الاغتيالات لقادة في المقاومة الشعبية، ناهيك عن تفجيرات إرهابية.