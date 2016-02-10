خلال يناير.. مقتل وإصابة 548 برصاص الحوثيين في تعز

كشف تقرير حقوقي عن مقتل وإصابة 548 مدنيا برصاص ميليشيات الحوثيين، بينهم نساء وأطفال، وذلك خلال شهر يناير الماضي بتعز.

وبحسب التقرير الذي أصدره المركز الإنساني للحقوق والحريات وشبكة الراصد المحليين بتعز، وهما منظمتان غير حكوميتين، فقد سقط في شهر يناير الماضي 548 ما بين قتيل وجريح من المدنيين٬ حيث بلغ عدد القتلى 61 قتيلاً بينهم 27 طفلاً و9 نساء و25 من الرجال والعجزة والمسنين من أعمار مختلفة.

ولفت التقرير إلى أن عدد الجرحى بلغ 487 مدنياً، بينهم 112 طفلاً، و27 امرأة، و348 من الرجال والعجزة والمسنين المدنيين.

وأكدت المنظمتان أن تلك الانتهاكات جرائم حرب تخالف كل القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي عملت على ضرورة تجنيب المدنيين العزل من السلاح ويلات الحرب والصدامات المسلحة٬ ودعتا الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون٬ والمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الوقوف حيال هذه الجرائم بحزم ومحاسبة مرتكبيها، كون الأمم المتحدة هي الراعية لحقوق الإنسان والمنوط بها حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب.

من جانبها٬ طالبت اللجنة التحضيرية الشبابية لكسر الحصار عن مدينة تعز - من المشاركين في قافلة الضمير التي انطلقت قبل أيام من مدينة التربة إلى مدينة تعز سيراً على الأقدام - طالبت المنظمات الدولية، خصوصا الصليب الأحمر، مرافقة القافلة وتسهيل مرورها ومخاطبة جماعة الحوثي المسيطرة على جميع منافذ مدينة تعز٬ بالسماح بمرور القافلة٬ وذلك للتخفيف من معاناة أهالي تعز جراء الحصار الذي تفرضه الميليشيات على تعز منذ عدة أشهر وتمنع بموجبه دخول المواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية.