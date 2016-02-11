أكثر من مليون طفل يمني يدفعون ثمن الانقلاب

قدرت اليونيسيف عدد الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن بمليون و300 ألف جراء الحصار، الذي تفرضه ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على بعض المناطق إلى جانب قيامها بإغلاق المستشفيات.

وأوضح بيان اليونيسيف أن مئات الآلاف من الأطفال اليمنيين يتعرضون لسوء التغذية، وهو الواقع الذي فرضه الحصار الذي تقوم به ميليشيات الحوثي والمخلوع في بعض المناطق، وما قامت به في الأجزاء التي تم استعادتها من قبل الشرعية ناهيك عن انعدام الدواء وشحه في المراكز الصحية، التي ترزح تحت قصف ميليشيات الحوثي المستمر.

وأكد البيان انعدام الأمن الغذائي، إذ أغلقت نحو 80% من المحلات التجارية أبوابها ما تسبب بارتفاع الأسعار إضافة لتقييد الأهالي ومنعهم من التجوال من قبل المتمردين.

في المقابل، يعكف مركز الملك سلمان الدولي للإغاثة وعدد من منظمات الأمم المتحدة على إيصال مساعدات لمختلف المناطق اليمنية حتى تلك التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين.