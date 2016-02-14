اليمن.. التحالف يكثف غطاءه الجوي للمقاومة في صنعاء

كثف طيران التحالف العربي غاراته على معسكرات ومواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في صنعاء منذ الساعات الأولى من صباح الأحد، حيث استهدف قاعدة الديلمي العسكرية ومراكز تدريب تابعة للقوات الجوية بالقرب من القاعدة ومخازن أسلحة الحوثيين في منطقة شبام كوكبنا ومنطقة المداور في مديرية همدان شمال صنعاء.

كما قصف طيران التحالف مواقع في جبل عيبان ومعسكر القوات الخاصة في الصباحة وجبل عطان غرب العاصمة، واستهدفت معسكر الشرطة العسكرية في حي شيراتون وسط المدينة، وعدة جيوب للميليشيات غرب مديرية نهم شمال شرقي صنعاء.

يأتي ذلك فيما أعلن مصدر عسكري في الجيش الوطني اليمني في محافظة مأرب تصدي الدفاعات الجوية لقوات التحالف لصاروخ باليستي أطلقته الميليشيات فجراً باتجاه مدينة مأرب وتم تدميره في الجو بصواريخ "باتريوت".

وشنت طائرات التحالف عدة غارات على مواقع للميليشيات غرب منطقة صرواح ودمرت عدداً من التحصينات، التي كان عناصر الميليشيات يتمركزون فيها وقتلت العشرات منهم، كما قصفت مواقع في جبل هيلان عند التخوم الشرقية لمحافظة صنعاء.