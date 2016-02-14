اليمن.. تصاعد المواجهات على جبهات تعز

أفادت مصادر "العربية" أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت الليلة الماضية على مركز مديرية المسراخ جنوب مدينة تعز بعد هجوم من عدة اتجاهات وقتال عنيف سقط خلاله قتلى وجرحى من الميليشيات.

كما أكدت مصادر المقاومة أن اشتباكات عنيفة دارت في جبهات مديرية ذباب الساحلية شمال باب المندب ومناطق موزع والوازعية غرب محافظة تعز، صدت خلالها المقاومة هجمات معاكسة للميليشيات، في حين استهدفت طائرات التحالف مواقع وتعزيزات للميليشيات في هذه الجبهات.

حيث قصفت أبيات عسكرية للميليشيات في بلدة الزويم التابعة لمنطقة الوازعية،، ومواقع أخرى في منطقة موزع المجاورة.

كما قصفت عدة مواقع عسكرية تابعة للواء 22 الموالي للمخلوع صالح في منطقة الجند وعلى جبل أومان شرق المدينة، حيث تتمركز الميليشيات وتقصف الأحياء السكنية.