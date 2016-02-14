اليمن.. اقتراب معركة تحرير العاصمة صنعاء

تقترب معركة صنعاء الحاسمة، حيث تشدد قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من ضغطها على ميليشيات الحوثيين وصالح في وقت واصلت فيه طائرات التحالف استهداف معسكرات وقواعد الحوثيين في العاصمة.

وفيما يبدو أنه تمهيد لهذه المعركة، تشهد العاصمة صنعاء سلسلة غارات عنيفة لمقاتلات التحالف تستهدف مواقع ومعسكرات وتجمعات الميليشيات الانقلابية وسط العاصمة وضواحيها.

وتتركز الضربات الجوية على المعسكرات التي سيطرت عليها الميليشيات، وأكدت مصادر في الجيش الوطني أن التقدم نحو العاصمة صنعاء لتحريرها من الحوثيين وقوات صالح، سيكون "خلال فترة وجيزة، لاسيما بعد تحرير مواقع استراتيجية عدة قريبة من صنعاء خلال الأيام الماضية، خاصة في مديرية نهم شمال شرق العاصمة، التي تعد بوابة العاصمة بالنسبة لقوات الشرعية.

وأكدت المصادر ذاتها أن العمليات العسكرية "تمضي بخطى ثابتة نحو الهدف المخطط له من القيادة العليا للقوات اليمنية المسلحة بالتنسيق مع قيادة التحالف العرب، مشيرة إلى أن التقدم في مديرية نهم وما بعدها "غيّر الموازين العسكرية على الأرض".

وتشهد المناطق الشرقية لمديرية نهم بمحافظة صنعاء، مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية من جهة والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، في محاولة من الحوثيين لاستعادة ما خسروه في المعارك.