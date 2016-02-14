29 قتيلا من الميليشيات في معارك وقصف للتحالف بتعز

سقط 29 قتيلاً وعشرات الجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح إثر الاشتباكات في جبهات مدينة تعز وقصف طيران التحالف لأحد مواقع الميليشيات في الحوبان شرق تعز، حيث شنّ طيران التحالف عدة غارات على موقع الدفاع الجوي في جبل أمان شرق مدينة تعز.

وفي نفس السياق جرت اشتباكات عنيفة بين عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهة والجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية من جهة أخرى في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز إثر هجوم الجيش الوطني عل الميليشيات وتطهير عدة مواقع ومبان من سيطرة الميليشيات.

كما هاجم الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية عناصر الميليشيات في الزنوج شمال غربي المدينة وتمكن الجيش من تطهير عدة مواقع.

فيما تمكنت المقاومة الشعبية والجيش الوطني من تطهير منطقة تباب القحقاح والجبيبة والجنيد المحيطين بمركز مديرية المسراخ جنوب المدينة.

ومن جهة أخرى صدت المقاومة الشعبية والجيش الوطني هجوما قويا للميليشيات الانقلابية في منطقة المقضي في الاقروض، وتم دحر الميليشيات وإجبارهم على التراجع، وكما صدت المقاومة الشعبية هجوماً شرساً للميليشيات على مواقع المقاومة الشعبية في حي ثعبات والجحملية ولكمب وحي الدعوة شرق المدينة.

وفي استمرار الميليشيات الانقلابية لمسلسلها الإجرامي شنت قصف عنيف وعشوائي على الأحياء السكنية وسط المدينة بمختلف الأسلحة، وتركز قصف الميليشيات من مواقع تمركزها في تبة جعشة وقصر الشعب وتبة سوفتيل والعرسوم وجبل الوعش والدفاع الجوي وتبة الزنقل على أحياء ثعبات وحي الجحملية والكمب وحوض الأشراف وكلابة والصفاء شرق المدينة، كما قصف منطقة ميلات وقرى الضباب غرب المدينة، وقري صبر، مما أدى إلى سقوط قتلي وجرحى من المدنيين وتدمير عدد من المنازل.