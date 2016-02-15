مقتل عشرات الحوثيين بمواجهات وغارات للتحالف

أكدت مصادر ميدانية مقتل 59 من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، بينهم قيادات بارزة، وجرح العشرات خلال مواجهات وغارات لطيران التحالف العربي.

فقد قتل 29 من عناصر الميليشيات المتمردة، وأصيب عشرات آخرون في غارات لطيران التحالف العربي، واشتباكات مع المقاومة الشعبية بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وذكرت مصادر في المقاومة بالمحافظة أن طيران التحالف العربي استهدف مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي والمخلوع، في منطقة "الزويم" بمديرية "الوازعية" غربي المدينة، ومعسكر اللواء 22 في منطقة "الجند"، وموقع الدفاع الجوي في جبل "أومان" شرقي المدينة.

كما ذكر مصدر مطلع أن القيادي معين يحيى ظفران لقي حتفه في المعارك التي شهدتها المناطق المحيطة بذوباب التابعة لمحافظة تعز بالقرب من مضيق باب المندب على ساحل البحر الأحمر.

وفي محافظة مأرب إلى الشمال الشرقي من صنعاء، أكدت مصادر ميدانية أن 6 من الحوثيين قتلوا في مواجهات بالمشجح غرب المحافظة. وأكدت المصادر تدمير دبابة ومخزن أسلحة بصرواح غرب مأرب نتيجة غارات لطيران التحالف.

وفي محافظة صنعاء، أكدت المصادر مقتل 10 من عناصر الميليشيات خلال مواجهات عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة في منطقة فرضة نهم شرق صنعاء.

كما أكدت المصادر أن القيادي الحوثي طه يحيى المتوكل لقي حتفه على أيدي قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهات فرضة نهم.

في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية مقربة من المقاومة، بمقتل اللواء مراد العوبلي قائد اللواء 63 حرس جمهوري في معارك فرضة نهم أيضاً.

وفي محافظة إب وسط البلاد، أكدت المصادر أن المقاومة الشعبية هاجمت الميليشيات بالرصاص الحي في نقطة بالدائري منطقة كتاب من اتجاه يريم.

وأضافت المصادر أن الهجوم كان مباغتاً، وأسفر عن مصرع 5 من أفراد النقطة وجرح البقية.

وفي محافظة البيضاء، شنت المقاومة الشعبية بجبهة ذي ناعم هجوماً على مواقع الميليشيات الحوثية في منطقة دبوس، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصر الميليشيات وجرح آخرين.

وفي الحديدة غرب اليمن، لقي القيادي الحوثي عبدالوهاب أهيف مصرعه بعد أن استهدفته مقاومة إقليم تهامة في منطقة السويق بمديرية التحيتاء.