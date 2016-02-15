هادي: حريصون على إحلال السلام بتطبيق القرارات الدولية

جدد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، حرص الدولة على إحلال السلام عبر تطبيق القرارات الأممية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216.

وقال هادي خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً للهيئة الاستشارية الرئاسية بحضور نائب الرئيس خالد بحاح: "لقد تم دمج وتدريب أفراد المقاومة الشعبية في الجيش الوطني وتوزيعها على محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وتعز والبيضاء وغيرها"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشار إلى الانتصارات الكبيرة والمتوالية للجيش الوطني والمقاومة على الميليشيات التي استباحت المدن ودمرت الممتلكات العامة والخاصة، وفرضت الحصار على المدن، ومنعت دخول الغذاء والدواء للمواطنين.

ولفت هادي إلى الاحتياجات الملحة للمواطنين في إطار الخدمات الأساسية التي دمرتها الحرب الهمجية لميليشيات الحوثي وصالح على مستوى البنى التحتيه والمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، فضلاً عن الاهتمام بالأوضاع الأمنية.