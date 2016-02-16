نجاة محافظ ومدير أمن عدن من محاولة اغتيال

نجا العميد عيدروس الزبيدي محافظ عدن العاصمة اليمنية المؤقتة، ومدير الأمن شلال شائع من هجوم شنته مجموعة مسلحة على موكبهم بحي المنصورة.

وأفادت أنباء بأن اشتباكات جرت بين مرافقي المحافظ الزبيدي والجماعات المسلحة التي اعترضت موكب المحافظ ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى من الجماعات المسلحة المهاجمة ونجاة المحافظ ومن معه.

من جهة أخرى، قالت مصادر ميدانية في تعز إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنا من استعادة مواقع استراتيجية في مديريتي المسراخ وحيفان.

وذكرت المصادر أن قوات الشرعية تمكنت من استعادة تلة الخزان المطلة على إدارة أمن المسراخ التي تتمركز فيها الميليشيات، واستعادت جبالا في مديرية حيفان جنوب المدينة، وأجبروا عناصر الميليشيات على الفرار.

كما دارت مواجهات في منطقة عسيلان بمديرية بيحان، إثر استهداف الميليشيات لقوات الجيش بصواريخ الكاتيوشا، وقام الجيش بالرد على مواقع الميليشيات.