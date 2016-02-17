اليمن.. صد هجومين للمتمردين في محافظتي مأرب وحجة

أفادت مصادر المقاومة الشعبية في اليمن أن عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح سقطوا خلال تصدي المقاومة الشعبية والجيش الوطني لهجومين منفصلين نفذهما الميليشيات في جبهتي صرواح والمخدرة غرب محافظة مأرب وميدي شمال غربي محافظة حجة.

وأوضح متحدث باسم المقاومة الشعبية في مأرب أن ما لا يقل عن 29 عنصرا من عناصر كتائب الحسين التابعة لميليشيات الحوثي قتلوا كما جرح عشرات آخرون خلال هجوم وصف بالانتحاري في منطقتي صرواح والمخدرة لمحاولة تسجيل نصر وهمي بعد الهزائم التي لحقت بها في جبهة نهم.

وقال القيادي في المقاومة الشعبية في مأرب مليون علي العرادة إن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال مواجهات عنيفة استمرت 3 أيام متواصلة دك فيها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف مواقع وتحصينات للميليشيات في صرواح والمخدرة وجبل هيلان بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية الثقيلة وطائرات التحالف التي نفذت عشرات الغارات ودمرت تعزيزات عسكرية للميليشيات كانت تصل تباعا من صنعاء إلى جبهات القتال.

وفي جبهة حرض-ميدي شمال غربي محافظة حجة، أكدت مصادر ميدانية في الجيش الوطني أن قتالا عنيفة دار خلال الساعات الماضية بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، حيث حاولت التقدم لاستعادة بعض المواقع والمرتفعات بالرق جنوب مدينة ميدي في خطوة لاستعادة السيطرة على المدينة.

وأوضح ناطق عسكري أن تعزيزات عسكرية وصلت للميليشيات بينها كتيبة من قوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع صالح وصلت الليلة الماضية إلى جنوب مديرية ميدي مزودة بالأسلحة الثقيلة وذلك في محاولة مستميتة للميليشيات لاستعادة السيطرة على منطقة ميدي ذات القيمة الاستراتيجية للميليشيات الحوثية.

طائرات التحالف استهدفت بسبع غارات منطقة النهدين في صنعاء فجر اليوم، ومعسكر تابع لميليشيات الحوثي في جبل المرحة غرب مدينة عمران، ومواقع اخرى في منطقة المخدرة شمال غربي محافظة مأرب.

وفي محافظة تعز حذرت مصادر في الجيش الوطني من محاولات مستميتة للميليشيات استعادة السيطرة على مواقع في منطقة ذباب شمال مضيق باب المندب وذلك من خلال الاستهداف المستمر لمواقع الجيش والمقاومة بصواريخ الكاتيوشا وصواريخ جراد التي أطلقتها الميليشيات من منطقة البريهي على الساحل الغربي جنوب مدينة الحديدة باتجاه مواقع الجيش والمقاومة في ذباب والمرتفعات القريبة من معسكر العمري شرق المنطقة.

وتشهد مناطق المسراخ والأطراف الشمالية والغربية لمدينة تعز مواجهات مستمرة حيث لجأت الميليشيات لاستخدام صواريخ الكاتيوشا والمدفعية بكثافة لقصف قرى ومناطق منطقة المسراخ بعد التقدم الذي حققته المقاومة واستعادتها السيطرة على معظم المواقع الحيوية في مركز مديرية المسراخ ومنطقة الأقرض المجاورة.