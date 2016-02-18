مصرع 76 من الميليشيات بغارات ومواجهات ميدانية

أكدت مصادر ميدانية أن المواجهات الميدانية والغارات التي شنها طيران التحالف اليوم الأربعاء أسفرت عن مصرع 76 من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح وجرح عشرات آخرين منهم.

وأعلنت المقاومة الشعبية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن أن حصيلة مواجهات اليوم في جبهات عدة - كانت أشدها في المسراخ - بلغت 43 قتيلاً من الحوثيين وإصابة العشرات.

وبحسب المصادر، فإن 8 جرحى سقطوا من قوات الجيش والمقاومة بكافة الجبهات.

وفي مأرب إلى الشمال الشرقي من صنعاء أفشل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مديرية صرواح غرب المحافظة وتمكن من قتل أكثر من 18 وأسر 15 من عناصر الميليشيات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة للشرعية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة سبأ أن خمسة من الجيش الوطني قتلوا في المواجهات وأصيب15 آخرون .

وأكد أن أبطال الجيش وبمساندة من رجال المقاومة تمكنوا من الرد بقوة على الميليشيات والتقدم نحو عدد من التباب في جبهة المشجع المحيطة بالمنطقة والتي حولتها الميليشيات الانقلابية إلى حقل ألغام.

وفي عملية نوعية نفذها أبطال اللواء 21 ميكا وبعد تعقب ورصد مستمرين لقي 5 من ميليشيات الحوثي مصرعهم، فيما أصيب ثلاثة آخرون في منطقة الصفراء بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة جنوب غربي شرقي اليمن.

وأفاد شهود عيان أن قياديا حوثيا يدعى "أبو سام" قد لقي مصرعه في تلك العملية حيث شوهدت سيارات الإسعاف وهي تغادر مسرح العملية وعلى متنها عدد من القتلى والجرحى.

وفي محافظة صنعاء أفادت مصادر ميدانية بمقتل عشرة من الميليشيات على الأقل وجرح آخرين في غارات مكثفة شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع لهم بمناطق متفرقة في مديرية نهم شرق المحافظة.