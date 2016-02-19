اليمن.. مقتل 8 وأسر 4 من المتمردين بمديرية الحزم بالجوف

قتل 8 وسقط عدد من الجرحى وأسر 4 من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، إثر اشتباكات عنيفة دارت بين الميليشيات الانقلابية والجيش الوطني في منطقة العقبة شمال مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف، وتمكن الجيش الوطني من دحر الميليشيات من عدة مواقع في العقبة منها جبل شيحاط.

من جهة أخرى شنّ طيران التحالف عدة غارات على مواقع وأهداف لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منطقة إيبر بجبهة الغيل، دمر خلالها طقماً للميليشيات.

كما استهدف طيران التحالف تجمعا للميليشيات في منزل يحيى مبروك بن حلسة في منطقة النعمانية بمديرية المتون في محافظة الجوف.