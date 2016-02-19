مجلس الأمن يدعو أطراف اليمن للحوار دون شروط

أصدر مجلس الأمن بيانا صحفيا بشأن اليمن، بعد الاطلاع على تقارير كلٍّ من المبعوث الأممي إلى اليمن ومسؤول الشؤون الإنسانية ورئيس لجنة العقوبات.

وأكد الأعضاء على ضرورة التطبيق الكامل للقرار 2200 من جميع الأطراف اليمنية، والمشاركة في جولة جديدة من المحادثات دون شروط مسبقة، وحل الخلافات وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، فيما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الأزمة الإنسانية في اليمن، والتقارير التي تتحدث عن عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية وحثوا جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها لتسهيل إيصال المساعدات.

ودعا المجلس جميع أطراف النزاع في اليمن إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف إطلاق النار.