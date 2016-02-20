الأصبحي: الحل السياسي الآن يعرّض اليمن للعنف والفوضى

قال عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان بالحكومة اليمنية الشرعية، إن المشكلة الحقيقية في اليمن خروج طرف عن الشرعية والانقلاب على مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الحديث عن حل سياسي سيعرّض اليمن للعودة إلى دائرة العنف والفوضى.

وأضاف الأصبحي خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع في اليمن تحت عنوان "اليمن والتحديات الراهنة" أن هناك وثيقة وقع عليها جميع الأطراف في اليمن للحوار الوطني وكان من بينهم الحوثيون، مؤكدًا أن حركة الحوثي رفضت الإعلان عن كونها حزبا أو حركة سياسية ورفضت تطبيق ما تم الاتفاق عليه فب وثيقة الحوار الوطني.