المقاومة والجيش يواصلان تطهير جيوب الميليشيات في اليمن

تواصل قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني المدعومة بالتحالف العربي تطهير جيوب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في المدخل الشرقي للعاصمة صنعاء وفي مناطق مختلفة من البلاد، وذلك مع استمرار أعمال الميليشيات الاستفزازية وإصرارها على عدم تنفيذ القرار الدولي 2216.

وقد دعمت حملة التطهير بغارات مقاتلات التحالف العربي التي قصفت مواقع الميليشيات في مناطق النهدين والسبعين وعطان جنوب العاصمة والصباحة جنوب غرب، إضافة إلى منطقتي وادي أحمد ودارس بمديرية بني الحارث شمال صنعاء.

من جهتها، أكدت مصادر المقاومة الشعبية استمرار مهام تطهير مرتفعات نقيل بن غيلان لتأمين التقدم نحو صنعاء، وتنفيذ عملية تمشيط لمواقع محيطة بجبال العقبة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، حيث تمكنت من اعتقال عدد من عناصر الميليشيات وعثرت على جثث بعضهم في تلك المواقع.

في الوقت ذاته، شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع المتمردين في جبل المرحة بمحافظة عمران شمال صنعاء، كما استهدفت مواقعهم في مديرية عبس والمديريات الحدودية والقريبة من خطوط المواجهة شمال محافظة حجة.

وفي شرق تعز تواصلت الاشتباكات في أحياء ثعبات والجحملية والدعوة وكلابة، حيث صدت القوات المشتركة هجوماً للميليشيات أرادت من خلاله تعويض دحرها من منطقة المسراخ.

وفي تطور منفصل أكد سكان محليون أن عناصر مسلحة من تنظيم "القاعدة" تمكنوا من الانتشار في مدينة أحور الساحلية بمحافظة أبين، جنوب اليمن بعد الاشتباك مع عناصر نقطة أمنية عند مدخل المدينة الشرقي.