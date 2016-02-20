مقتل عشرات المتمردين في اليمن الجمعة

أكدت مصادر ميدانية يمنية مقتل 44 من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح وجرح العشرات منهم في مواجهات الجمعة بعدد من المحافظات.

وأوضحت المصادر أن حصيلة مواجهات الجمعة في تعز جنوب غربي البلاد أسفرت عن مقتل 13 متمرداً وإصابة العشرات، فيما قتل أحد أفراد الجيش الوطني والمقاومة، وجرح 12 منهم.

وطبقاً للمصادر، فقد قتل شخص واحد من المدنيين وأصيب 17 آخرين، جراء القصف الحوثي العشوائي على أحياء سكنية وسط المدينة.

وفي جبهتي كرش والشريجة بمحافظة لحج جنوب اليمن، تمكنت قوات المقاومة من دخول قرية السفيلى حيث أسفرت المواجهات هناك عن مقتل 11 من عناصر ميليشيا الحوثي في الحدب وجبال الاشقب بينهم القيادي الذي يدعى أبو عاصم.

ووفقاً للمصادر فقد تسبب مقتله في هروب العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح باتجاه الجبال التي تطل على الشريجة شمال قرية الجريبة .

وفي محافظة الضالع بوسط اليمن قالت مصادر في المقاومة الشعبية إن كميناً محكماً نفذته مجموعه خاصة من المقاومة بجبهة مريس دمت استهدف طقماً لمليشيات الحوثي والمخلوع في منطقة بيت اليزيدي بدمت.

وأكدت المصادر أن الكمين أسفر عن تدمير الطقم ومقتل 10 حوثيين على الأقل وجرح آخرين .

وفي محافظة الجوف شمال البلاد أكد مصدر ميداني أن المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على عدد من مواقع المليشيات واستولت على طقم يحمل قناصات ورشاشات وكمية من الذخيرة.

وأشار المصدر إلى أن المواجهات أدت إلى مقتل نحو 10 من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح وإصابة عدد آخر، وأسر آخرين منهم.