الجيش اليمني يطوق معقل المتمردين في صعدة

أحرزت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، مدعومة بقوات التحالف في محافظة الجوف، تقدماً كبيراً في الطرق المؤدية إلى محافظة صعدة المعقل الرئيس للانقلابيين الحوثيين، بينما واصلت مقاتلات التحالف شن غاراتها على مواقع المتمردين في صنعاء ومأرب وصعدة والحديدة.

فيما تجري عمليات عسكرية شمال صنعاء في منطقة نهم باتجاه مديرية أرحب، بعد السيطرة على منطقة بران بالكامل، ووضعت قوات الشرعية في حال تأهب استعداداً لاقتحام العاصمة.

وحققت القوات المشتركة في اليمن تقدماً على جبهات عدة في طريقها إلى اقتحام صنعاء، فيما ردت القوات السعودية على قذائف أطلقتها ميليشيات الحوثي من عمق الأراضي اليمنية.

إلى ذلك شن طيران التحالف غارات ضد مواقع المتمردين الحوثيين والمخلوع صالح في أطراف مديرية ميدي الواقعة غرب محافظة حجة.

كما قام الطيران المروحي التابع للتحالف بتمشيط مواقع ميليشيات الحوثيين والمخلوع في أطراف ميدي. في المقابل شنت ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح قصفا مدفعيا على أحياء مدينة تعز فيما أحبط الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما عنيفا على الجبهة الشرقية للمدينة.