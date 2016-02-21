اليمن.. تنظيم القاعدة ينسحب من أحور بعد سيطرته عليها

بعد ساعات قليلة من سيطرة تنظيم القاعدة على منطقة أحور في محافظة أبين جنوب اليمن، انسحب التنظيم من المدينة معلناً في ساعة متأخرة مساء السبت، بأن مقاتليه انسحبوا بعد وساطة قادها زعماء قبليون.

وذكر موقع، أخبار أنصار الشريعة، التابع للتنظيم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الانسحاب جاء بناء على اتفاق مع قبائل "أحور"، ويقضي بانسحاب مقاتليه مقابل تأمين الطريق.

وأضاف التنظيم، أن الاتفاق نص أيضاً على "منع نقاط التفتيش التي كانت المقاومة الشعبية الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، قد نصبتها في مديرية أحور".

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية أن قبائل باكازم، كبرى قبائل المدينة، كانت قد وجهت تحذيراً لمقاتلي القاعدة بالانسحاب من مدينتهم، تجنباً لاندلاع معارك، وأمهلتهم حتى صبيحة الأحد.

و كان مسلحو القاعدة قد سيطروا، فجر السبت، على مدينة، أحور الساحلية التي تربط بين، مدينتي زنجبار، عاصمة محافظة أبين، والمكلا، عاصمة محافظة حضرموت، شرقي البلاد، وانتشروا في شوارعها بعد اشتباكات قتل فيها 3 من مسلحي المقاومة الشعبية الموالية للشرعية وللرئيس هادي.

