اليمن.. خسائر فادحة لميليشيات الحوثي في تعز

سقط 19 قتيلا وعشرات الجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وذلك إثر قصف طيران التحالف على مدينة تعز، فضلا عن نشوب مواجهات في عدة جبهات بالمدينة.

وشن طيران التحالف عدة غارات على مواقع الدفاع الجوي التي تسيطر عليها الميليشيات غرب مدينة تعز.

وفي سياق متصل، دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر الميليشيات الانقلابية من جهة، وبين الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية من جهة أخرى، وذلك في حي البعرارة والحصب غرب مدينة تعز. وصد الجيش الوطني والمقاومة هجوما قويا للميليشيات على تلك الأحياء.

كما دارت معارك شرسة في منطقة الاقروض بمديرية المسراخ ومنطقة الاعبوس في حيفان جنوب مدينة تعز، حيث تكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري.

وصدت المقاومة الشعبية هجوما للميليشيات في حي كلابة والدعوة والجهيم شرق المدينة، وأجبرت الميليشيات على التراجع.

ومن جهة أخرى، سقط قتيل و12 جريحا من المدنيين جراء القصف العنيف والعشوائي بمختلف أنواع الأسلحة من جانب الميليشيات الانقلابية على الأحياء السكنية وسط المدينة، حيث استهدفت الميليشيات بالصواريخ قرى صبر والمسراخ وحيفان جنوب تعز، وذلك من موقع تمركزها بمنطقة الراهدة جنوب شرق المدينة.

كما استهدفت الميليشيات بقذائف الدبابات والمدفعية حي ثعبات والجحملية وكلابة وعصيفرة وسط المدينة، انطلاقا من مواقع تمركزها في تبة سوفتيل والمكلكل وتبة السلال وتبة الحرير شرق المدينة.